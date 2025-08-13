La presse sénégalaise en deuil : décès d’Alassane Cissé de la RTS

Ancien présentateur du journal télévisé durant de nombreuses années, il a également animé plusieurs émissions et magazines à la RTS. Spécialiste reconnu des questions de santé, il a présidé pendant longtemps le Réseau des journalistes en santé et population.

Homme calme et serviable, Alassane Cissé laisse derrière lui une famille éplorée.

Triste nouvelle pour le monde médiatique sénégalais. Le journaliste Alassane Cissé, figure emblématique de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), est décédé ce mercredi 13 août 2025 à Dakar, selon la chaîne nationale.