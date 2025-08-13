Foot : le PSG renverse Tottenham et remporte sa première Supercoupe d'Europe

Le Paris Saint-Germain a soulevé sa première Supercoupe d’Europe ce mercredi 13 août 2025 après avoir renversé Tottenham. Pourtant dominés et menés de deux buts jusqu’à la 85e minute, les hommes de Luis Enrique ont arraché la séance de tirs au but dans le temps additionnel, pour finalement s’imposer (2-2, 4-3 t.a.b).
C’est la première fois de son histoire que le Paris Saint-Germain remporte la Supercoupe d’Europe. De quoi parfaitement lancé sa saison, avant la reprise du championnat de France ce dimanche 17 août 2025.
