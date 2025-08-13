Réseau social
Météo : L’ANACIM annonce des pluies du 14 au 16 août sur plusieurs régions du Sénégal



Météo : L’ANACIM annonce des pluies du 14 au 16 août sur plusieurs régions du Sénégal
L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a émis, ce mercredi, un Bulletin spécial météo couvrant la période du jeudi 14 au samedi 16 août 2025.
 
D’après les prévisions, des pluies modérées à fortes sont attendues sur plusieurs régions du pays durant cette période.
 
Zones les plus exposées :
 
Nord : Matam, Podor, Saint-Louis, Louga, Linguère
 
Centre : Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Mbour, Dakar
 
Est : Bakel, Tambacounda
 
Sud : Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Cap Skirring
 
Intensité attendue :
Dans certaines localités, les cumuls de pluie pourraient dépasser 100 mm, avec un risque d’inondations localisées et de perturbations des activités.
 
 
Moussa Ndongo

Mercredi 13 Août 2025 - 19:53


