Météo : L’ANACIM annonce des pluies du 14 au 16 août sur plusieurs régions du Sénégal

D’après les prévisions, des pluies modérées à fortes sont attendues sur plusieurs régions du pays durant cette période.

Zones les plus exposées :

Nord : Matam, Podor, Saint-Louis, Louga, Linguère

Centre : Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Mbour, Dakar

Est : Bakel, Tambacounda

Sud : Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Cap Skirring

Intensité attendue :

Dans certaines localités, les cumuls de pluie pourraient dépasser 100 mm, avec un risque d’inondations localisées et de perturbations des activités.

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a émis, ce mercredi, un Bulletin spécial météo couvrant la période du jeudi 14 au samedi 16 août 2025.