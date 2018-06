Grève de la faim des animateurs polyvalents : Thérèse Faye Diouf prête à recevoir les grévistes

Il y a deux jours de cela, les animateurs polyvalents de la Case des Tout-Petits ont entamé une grève de la faim illimitée pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. A cet effet la Directrice général de l'Agence de la petite enfance et de la Case des tout-petits Thérèse Faye Diouf se dit prête à les recevoir. Avant de préciser qu’aucune pression politique ne sera acceptée.



«Ce n’est pas moi. Et mon ministère de tutelle ne décide pas. Le recrutement est assujetti à des questions budgétaires. Nous ne pouvons que plaider leur cause au niveau supérieur. Et, nous allons voir si le budget peut le soutenir. Ce sont des bénévoles et non pas des ayants droits », a-t-elle déclaré sur les ondes de la Rfm.



Donc, précise-t-elle, on ne peut que négocier à condition qu’ils se départissent de la politique politicienne. Ainsi, la patronne de la Cojer accuse l’opposition d’encourager les grévistes pour mettre la pression sur elle. «Je ne cèderai pas à la pression orchestrée par des opposants. Je vais les soutenir à ma manière mais qu’ils arrêtent le chantage politique. Nous avons recruté 419 bénévoles, ils sont tous dans la fonction publique ils gagnent leur salaire et ils bénéficient des mêmes avantages que les enseignants. Et, je suis prête à les recevoir à conditions qu’ils arrêtent leur mouvement politique », a-t-elle laissé entendre.