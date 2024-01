Grève de la faim des ex-travailleurs de Sotrac, Sias et Ama Sénégal : six (6) évacuations dont 1 dans un état critique

Les ex-travailleurs des sociétés Sotrac, Sias et Ama Sénégal ont entamé une grève de la faim illimitée depuis 12 jours. Selon la RFM qui donne l'information, six (6) évacuations ont été enregistrées à ce jour, dont une de leurs épouses, qui sont entrées dans la danse.



Ces grévistes se disent déterminés à aller jusqu’au bout. Ils déplorent « l’insouciance que les autorités manifestent à leurs égards ». Les ex-travailleurs des sociétés Sotrac, Sias et Ama Sénégal se « disent déterminés à continuer le combat ».



« Il y a eu 5 évacuations. Hier (lundi) nous avions évacué une sixième personne et c’était une dame. Les dames observent en même temps que les hommes cette grève de la faim. Les sapeurs-pompiers ont fait un diagnostic très triste. Voilà la situation qui est très dramatique », a alerté Amdy Moustapha Ngom, coordonnateur du cadre unitaire des ex-travailleurs de Sotrac, Sias et Ama Sénégal.



« Nous irons jusqu’au bout même si le 25 février nous trouve dans cette mosquée en train d’observer cette grève de la faim, nous allons le faire. Le 31 juillet 2022, nous étions en élection législative et nous étions en grève de la faim. Ce jour-là en tant que citoyen, nous n’avions pas obéi à notre devoir. Nous allons continuer jusqu’à la satisfaction totale de nos revendications », a-t-il ajouté.



Ces ex-travailleurs réclament plus de 11,5 milliards FCFA à l'Etat du Sénégal. Une somme d'argent qui représente la dernière partie de leurs indemnités après la liquidation de leurs sociétés.