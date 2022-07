Grève de la faim: les prisonniers de Koutal refusent à nouveau de s'alimenter

L’administration pénitentiaire, déjà éprouvée par l’évasion du détenu Pape Mamadou Seck doit aussi gérer les humeurs de près de 400 prisonniers du centre de détention de Koutal (région de Kaolack). Ces derniers refusent de s’alimenter depuis mercredi dernier, selon le journal Le Témoin.



Les 400 prisonniers de Koutal ne sont pas à leur premier mouvement d’humeur. En janvier dernier, en effet, ils avaient refusé de s’alimenter pour dénoncer leurs misérables conditions de détention, mais surtout la qualité des repas infestés de vers selon eux. Leur mouvement d’humeur de janvier avait poussé les autorités pénitentiaires et du ministère de la Justice à améliorer sensiblement les repas servis. Mais depuis quelques semaines, selon eux, c’est encore le retour des repas infects.



Une boutique de la prison gérée par un certain chef Sarr qui aurait augmenté vertigineusement les prix des denrées alimentaires. En prétextant sans doute de la guerre en Ukraine ! Une situation qui agace les prisonniers qui n’ont pas les moyens de s’approvisionner dans la boutique. Ils déplorent aussi le fait qu’ils n’obtiennent pas des remises de peines et la gestion discriminatoire par la direction de la prison. Un seul pensionnaire de la prison de Koutal avait bénéficié des dernières grâces présidentielle. Le prisonnier gracié était d’ailleurs malade, rapporte le journal.