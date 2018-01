Grève des concessionnaires du nettoiement : Dakar croule sous les ordures

Alors qu’elle n’en est qu’à son premier jour, la grève des concessionnaires du nettoiement cause déjà beaucoup de désagréments au Dakarois. En effet, la capitale sénégalaise offre un piteux visage avec les déchets ménagers jonchant les principaux points de collectes de la capitale sénégalaise.



Et cette grève est partie pour durer d’autant plus que les concessionnaires refusent de négocier, réclamant le paiement intégral des 7 milliards de francs CFA d’arriérés que leur doit l’Etat du Sénégal.



Ces ordures font peser une menace sur la santé. C’est ce qu’a déploré cette habitante des Parcelles Assainies qui exhorte l’Etat à faire le nécessaire pour que la situation revienne à la normale : «Ces ordures risquent de causer des maladies puisque, ne pouvant pas les stocker chez nous, nous sommes obligés de les sortir dans la rue. Et c’est sûr que bientôt, elles seront infestées de vers faisant du coup peser un réel risque sur la population. Donc l’Etat doit tout faire pour que la situation revienne à la normale».



Les concessionnaires du nettoiement ont décrété, ce vendredi, une grève illimitée pour obliger l’Etat du Sénégal à éponger leur dette qui serait de 7 milliards de francs CFA.