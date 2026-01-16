Greve du G7 : le CDS-SEF invite «à privilégier la continuité du dialogue à la confrontation»

Les syndicats d’enseignants les plus représentatifs regroupés au sein du G7 ont entamé une série de mouvements d’humeur dont «un débrayage le mardi 13 janvier» et «une grève totale» le mercredi 14 janvier, ainsi qu’une «marche nationale» le jeudi 22 janvier 2026 à Thiès.



Face à toutes ces actions qui risquent de perturber le calendrier scolaire et d'aggraver le climat de crise, le Comité du dialogue social - secteur Education et formation (CDS-SEF) a appelé les grévistes du G7 «à privilégier la continuité du dialogue à la confrontation», dans un communiqué.



Même si le CDS-SEF dit reconnaitre «la légitimité des revendications syndicales et la nécessité d’y apporter des réponses concrètes», il estime que «le dialogue social demeure la voie la plus sûre pour prévenir l’aggravation des tensions, restaurer la confiance et garantir une année scolaire apaisée et performante».



Le Comité a par ailleurs invité le gouvernement à «rouvrir urgemment le cadre de concertation pour clarifier l’état d’avancement des dossiers, partager des échéanciers réalistes et rendre permanent le suivi conjoint des engagements pris».



Pour rappel, les mouvements d’humeur du CDS-SEF visent à amener le gouvernement du Sénégal à satisfaire «les préoccupations fortes de la partie syndicale portant sur la signature des décrets pour la révision du statut des décisionnaires, la correction du système de rémunération, l'arrêt de la surimposition des rappels, le parachèvement de la formation diplômante des enseignants ».