Grève du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social les 13 et 14 septembre prochain

Le système sanitaire renoue avec les perturbations. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (Sdt-3s) compte observer une grève de 48 heures, les 13 et 14 septembre prochain. Les grévistes disent être victimes d’un manque de considération de la part des autorités. Ils dénoncent une mauvaise gestion de la Covid-19 qui, selon eux, ont poussé certains agents à la démission.



Face à la presse jeudi, le Secrétaire général dudit syndicat et ses camarades ont crié leur ras-le-bol. « C’est comme s’il y a un feu qui se déclare. Au lieu d’aller éteindre le feu, ils ont vite pensé à des réanimations. Ils ont pris 2 milliards F Cfa, une bonne chose, pour acheter des respirateurs sans pour autant savoir que la respiration doit passer dans des voies libérées. La conséquence logique, ceux qui étaient-là et qui étaient devant la télévision ont démissionné », a pesté Cheikh Seck.



A en croire le Sg du Sdt-3s, les chiffres qu’ils donnent aux Sénégalais « sont faux ». Face à ces « irresponsabilités », le syndicat compte engager le bras de fer, a-t-il annoncé.



Selon les grévistes, la « santé est politisée avec un système clientéliste ». Par conséquent, ont-ils lancé, « le moment est venu pour que ceux qui appartiennent à la santé, nous allons les récupérer. Et que ces politiciens-là n’ont qu’à retourner d’où ils venaient ».



Comme pour donner raison à Dr Babacar Niang, Médecin urgentiste, qui avait déclaré que des « matériaux destinés aux structures de santé public sont venus à des établissements privés», Cheikh Seck d'affirmer : « on a vite fait d'accuser ou d'attaquer des personnes mais je dis que les pratiques de surfacturation ou en tout cas de détournement de matériel ont toujours existé dans nos secteurs».