Greve du syndicat des agents des Collectivités territoriales : le mot d’ordre largement suivi à Kaffrine

Le syndicat des travailleurs des collectivités territoriales a lancé un mot d’ordre de grève de 120 heures pour exiger le respect des accords signés avec l’Etat. Ainsi, les travailleurs des collectivités territoriales de la région de Kaffrine (centre) sont en train d’exécuter l’ordre donné par leur syndicat. Ils comptent observer une grève de cent vingt heures (120) qui a pris effet depuis lundi dernier.



Selon un délégué syndical, du nom d’Ibou Cissé qui a accordé un entretien à l’APS, « la grève a été largement suivie dans les collectivités territoriales de la région de Kaffrine, à l’exception de certains agents de l’état-civil de la mairie de Kaffrine » déclarant que « les travailleurs exigent le respect d’un accord qu’ils ont signé avec l’État pour obtenir le statut de fonctionnaires des collectivités territoriales, une augmentation généralisée des salaires et « l’effectivité de la fonction publique locale ».



« Nous voulons le respect des accords et le respect de la loi relative au statut général des travailleurs des collectivités territoriales, dont l’article 29 dit que toute hausse ou amélioration du traitement des agents de l’État central doit être garantie en même temps aux travailleurs des collectivités territoriales. Nous attendons depuis longtemps la satisfaction de nos revendications. On a augmenté les salaires des maires et des présidents de conseil départemental. Nous réclamons l’application des accords signés », a dit M. Cissé.