Grippe aviaire : un premier cas humain confirmé en Italie chez un patient de retour du Sénégal, selon l’OMS

Un premier cas humain de grippe aviaire A(H9N2) sur le continent européen a été confirmé en Italie, par l’Organisation mondiale de la santé, chez un adulte de retour du Sénégal. Ce dernier est depuis isolé et en voie de guérison.



Une première européenne qui interpelle. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le vendredi 10 avril dans un communiqué qu’un premier cas européen de grippe aviaire chez l’homme a été détecté en Italie, fin mars.



Alors que le patient en question revenait récemment d’un voyage au Sénégal, ce dernier aurait présenté des symptômes du virus grippal A(H9N2), un sous-type de grippe aviaire, qui présente de fortes similitudes avec des souches précédentes déjà détectées chez des volailles dans le pays africain.



La grippe aviaire, fréquemment présente chez les oiseaux, peut parfois se transmettre à l’homme lors d’un contact direct avec un animal infecté ou par l’intermédiaire d’un environnement contaminé. Toutefois, selon l’OMS, ce dernier n’aurait été en contact ni avec des volailles infectées ni avec des personnes malades.