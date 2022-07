Grogne au ministère de l'Elevage: des techniciens décident de ne pas contrôler les moutons de Tabaski

L’association nationale des techniciens de l’élevage du Sénégal (ANTES) sont en colère. Las d'exiger le paiement de leur indemnité, ces agents de l’ANTES décident de passer à l'étape supérieur.



L'association informe au micro de Walf radio qu'elle boycotte toutes les activités liés aux préparatifs de la fête de Tabaski à savoir : le contrôle sanitaire, suivi du mouvement de bétail au niveau des frontières et la remontée des données. Ainsi, prévient Fallou Mbacké, « si rien n’est fait nous allons passer à la vitesse supérieure ».



« Il était question de discuter sur les problèmes rencontrés par les agents dans l’exercice de leur fonction. Parmi mes points abordés, nous pouvons citer les indemnités qui, à notre niveau est le plus important pour l’instant. Il y a aussi les conditions de travail des agents, la situation des techniciens privés », a indiqué Fallou Mbacké leur porte-parole du jour.



Pour M. Mbacké, sur le premier point, le directeur de Cabinet du ministre de l'Elevage « avait déclaré que les indemnités seront virées à la fin du mois de juin », ce qui n’a pas été fait. Concernant les autres points des cartes d’identifications pour les privés seront à l’étude. Ces promesses de taille ont poussé l’ANTES via ses représentants de surseoir à la marche qu’elle voulait organiser à Dakar.