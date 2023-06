Grosse avancée dans le rachat de Manchester United !

Comme annoncé par Reuters, une information confirmée par RMC Sport, le Qatar - via un consortium dirigé par le cheikh Jassim ben Hamad al-Thani - serait en passe de rentrer en négociations exclusives avec la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, pour le rachat du club anglais.



Des discussions sur les contours de cette exclusivité sont en cours, et l'annonce de celle-ci pourrait prochainement tomber, si les parties se mettent d'accord.



L'ouverture de négociations exclusives représenterait une avancée considérable dans le dossier, même si le processus est long et qu'il ne déboucherait pas automatiquement sur une vente du club. Cela confirme aussi, une fois de plus, que la candidature qatarienne tient la corde par rapport à celle d'Ineos, après plusieurs mois de bataille entre les deux, rapporte RMC Sport.