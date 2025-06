L’ombre de Luis Enrique plane sur l’Espagne, le mercato révolutionnaire de Liverpool

L’ombre de Luis Enrique est toujours présente en Espagne, Liverpool veut faire bouger les choses cet été, Bruno Fernandes refuse des sommes astronomiques, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.





Un sentiment d’inachevé pour Luis Enrique en Espagne



Luis Enrique a redonné un nouveau souffle au PSG et laissé son empreinte sur la sélection espagnole, mais son passage au Qatar en 2022 reste une cicatrice. Entre tensions internes, départs mal digérés et une relation glaciale avec la fédération de Rubiales, le technicien s’est peu à peu isolé, malgré ses succès.



Ses méthodes – et son style, parfois jugé excentrique – ont souvent dérouté. Aujourd’hui, sa revanche passe par Paris, et le respect de tout un vestiaire. Aujourd’hui dirigée par Luis de La Fuente, l’Espagne se porte bien et va tenter d’aller chercher la Ligue des Nations.



Liverpool affiche ses ambitions

Champion d’Angleterre, Liverpool ne veut pas se reposer sur ses lauriers. Sous la houlette d’Arne Slot, le club prépare un mercato intelligent, centré sur la qualité plutôt que la quantité. Pas de dépense à tout-va. Il y a déjà eu l’arrivée de Jeremie Frimpong et le nom de Florian Wirtz revient avec insistance. Slot souhaite renforcer la créativité et l’intensité de son groupe, tout en s’appuyant sur les cadres Salah, Van Dijk et Alisson. Trent Alexander-Arnold a fait ses valises et les Reds pourraient ouvrir la porte à Milos Kerkez ou un autre latéral prometteur.



Rayan Cherki a aussi été annoncé du côté de Liverpool, avec un Arne Slot qui aurait écourté ses vacances pour le faire signer. Ambition affichée : garder la couronne en Premier League et briller en Europe.



Bruno Fernandes a tranché



Bruno Fernandes a choisi le cœur plutôt que l’or. Le capitaine de Manchester United a refusé une offre de 240 millions d’euros de la part d’Al-Hilal et un salaire astronomique de près de 900 000 euros par semaine. Conseillé par sa femme Ana et fidèle à ses ambitions sportives, le Portugais reste à Old Trafford, où il perçoit "seulement" 300 000 € hebdomadaires.



Le club saoudien, aurait aimé l’attirer, et a tout tenté, sans succès. United n’avait pas l’intention de le vendre, et Fernandes va donc rester un pilier du projet mancunien.