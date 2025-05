Premier League : Ismaila Sarr clôt la saison en beauté, buteur face à Liverpool

Ismaila Sarr continue de briller en Premier League ! Ce dimanche, lors de la 38e et dernière journée du championnat anglais, l'international sénégalais a encore fait parler de lui en inscrivant le seul but de Crystal Palace contre Liverpool (1-1), déjà sacré champion d'Angleterre.



Sur la pelouse d'Anfield, les Eagles ont résisté à la pression des Reds grâce à une prestation solide et surtout à un éclair de génie signé Sarr.



Avec ce 12e but de la saison (toutes compétitions confondues), assorti de 7 passes décisives, Ismaila Sarr termine l'exercice 2024-2025 en beauté. Déterminant dans les résultats de son équipe, le feu follet sénégalais s'impose comme l'un des hommes forts de Palace et un sérieux prétendant au titre de joueur de la saison du club.



Déjà sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, Sarr pourrait bien être l'un des animateurs du mercato estival. En attendant, son nom résonne comme une promesse pour le football sénégalais...et une menace pour toutes les défenses de Premier League.