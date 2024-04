Groupe La Poste : le collectif des clients crie son ras le bol

Le collectif des clients épargnants de la Poste sont montés au créneau pour « dénoncer la longue et pénible crise financière que traverse La Poste depuis plus de trois ans et dont les répercussions ont directement impacté les clients, les salariés et épargnants confondus ».



Selon Abdoul Magib Ba, président du collectif, « cette situation a fini par compromettre la situation financière de tous les clients. Les salariés affiliés à La Poste sont les derniers fonctionnaires à percevoir toutes les fins du mois et les épargnants, butent sur l’impossibilité d’accéder à leurs comptes vidés en raison du transfert des fonds épargnés vers la Caisse des Dépôts et Consignations »