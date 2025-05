Mercredi 28 mai : Bougane et les forces vives organisent un contre-dialogue

La journée de ce mercredi 28 mai promet d’être intense sur le plan politique et social à Dakar. En parallèle du dialogue national officiel, plusieurs acteurs prévoient des initiatives marquantes, reflétant les divisions et les attentes de la population.



L’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, doit s’exprimer publiquement à 15 heures. Son message, annoncé de manière énigmatique sur sa page Facebook avec la phrase "Le changement commence ce 28 mai", laisse présager une prise de position forte. Son intervention sera scrutée, tant par ses partisans que par ses détracteurs.



Dans un autre registre, le mouvement Gueum Sa Bop, emmené par son leader Bougane Guèye Dany, et le Nouveau Front Force Alternative (NFA) organisent un Contre-Dialogue des Forces Vives dès 10 heures au Relais, sur la route de Ouakam. Cette coalition, qui rassemble des structures comme le Mouvement Rappel à l’ordre, le Collectif RTS (Rassemblement des Travailleurs licenciés), ainsi que divers partis et mouvements citoyens, entend dénoncer ce qu’elle qualifie de "mise en scène du consensus". Selon eux, les véritables problèmes des Sénégalais, chômage, vie chère, répression politique, sont ignorés par les autorités.



Les débats de ce contre-dialogue aborderont des thèmes clés, notamment la restriction des libertés publiques, la justice instrumentalisée, les arrestations arbitraires d’opposants, ou encore la loi d’amnistie. La question de la criminalisation de l’homosexualité et le silence de l’État face à la précarité des ménages seront également discutés. Les organisateurs affirment vouloir offrir une tribune aux "oubliés du système", en proposant des solutions alternatives, loin des calculs partisans.



Cette journée témoigne d’un climat politique tendu, où dialogue institutionnel et contestation citoyenne s’affrontent.