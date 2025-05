Insécurité à l’approche de la Tabaski : Le ministre de l’Intérieur promet une traque sans relâche et tolérance zéro

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean Baptiste Tine, a fermement réagi aux récents actes de violence, meurtres et vols de bétail qui ont secoué plusieurs localités. Il a averti que l'État ne laissera aucune place à l'impunité.



« Face aux actes de violences, de meurtres et de vols de bétails enregistrés ces derniers jours, je tiens à rappeler que l’Etat ne tolérera aucune forme d’impunité. Les auteurs de ces actes criminels seront recherchés sans relâche et traduits devant les juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur », a déclaré le ministre l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Il présidait hier, mardi, la cérémonie de sortie des 1 349 éléments de la 48e promotion de l’École nationale de police.



À l’approche de la Tabaski, le ministre a annoncé un renforcement du dispositif sécuritaire. « La gendarmerie et la police intensifieront leur présence sur toute l’étendue du territoire national. Notre priorité est claire : garantir à chaque citoyen la possibilité de vivre dans la sérénité, la sécurité et l’harmonie », a assuré le Général Jean Baptiste Tine.