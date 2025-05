La préparation XXL de l’Inter pour la finale face au PSG, c’est la guerre à Manchester United

Les supporters de l’Inter vont débarquer en masse à Munich, pluie de départs à Manchester United, le Barça s’extasie devant la signature du siècle, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.





L’Inter prépare du lourd



J-3 avant la grande finale de la Ligue des Champions entre l’Inter et le Paris Saint-Germain. Les préparations sont en cours des deux côtés. Les Nerrazzuri veulent se venger de ce qu’il s’est passé lors de la finale de la Ligue des champions 2023 contre Manchester City à Istanbul, finale perdue 1-0. La Gazetta dello Sport insiste sur ce sentiment de revanche qui peut faire pencher la balancer du côté des Interistes, tandis que le soutien populaire sera de la partie à Munich.



« Avec ou sans billet, nous serons là » peut-on lire dans les colonnes du jour. Si l’UEFA n’a donné que 18 000 places à chaque club, la jauge des 40 000 supporters intéristes sera largement atteinte pour la finale. Le quotidien aux pages roses parle même d’«invasion» de Munich pour cette finale.



Manchester United au bord de l’implosion



Manchester United est au bord de l’implosion. Le club mancunien est menacé par un départ de son capitaine Bruno Fernandes. Comme le placarde le Daily Mirror, le Portugais fait l’objet d’un pressing intense de la part Al-Hilal qui a lancé un ultimatum à l’ancien du Sporting. Ce dernier a 72 heures pour répondre à l’offre pharaonique du club saoudien. Bruno Fernandes a donc son destin entre les mains, contrairement à Alejandro Garnacho qui n’a plus d’avenir du côté d’Old Trafford.



Selon le Daily Mail, au cours d’une prise de parole devant tout le groupe, Garnacho a pris cher et Amorim lui a indiqué la porte de sortie. «Tu ferais mieux de prier pour trouver un club qui accepte de te signer», lui aurait-il lâché. Prêté à Aston Villa, Marcus Rashford ne devrait pas non plus rester chez les Red Devils. Sport explique dans ses pages intérieures que la rumeur d’un transfert de Marcus Rashford au FC Barcelone persiste toujours.



Le Barça en folie pour Lamine Yamal



Le FC Barcelone n’a d’yeux que pour Lamine Yamal ce mercredi matin. Ça y est, c’est fait, le crack espagnol est désormais lié aux Blaugranas jusqu’en 2031. « Prolongation historique », placarde avec joie le journal Sport dans son édition du jour. Le Barça n’a pas souhaité attendre la majorité du joueur pour le blinder, surtout que les prétendants rodaient.



Agé de 17 ans, Lamine Yamal sera «un Culé» jusqu’à au moins ses 23 ans, comme l’écrit Mundo Deportivo. Le quotidien espagnol espère même qu’il sera l’homme d’un seul club. Pour Sport, c’est tout simplement «la signature du siècle».



Chez le rival madrilène, on relaye ce « super contrat » signé par le joueur de 17 ans. Avec cette prolongation, il devient l’un des joueurs les mieux payés du Barça.