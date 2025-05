Tribunal : le procès en appel de Fallou Fall renvoyé au 25 juin, sa demande de liberté provisoire rejetée

Le jeune Fallou Fall, condamné à 15 ans de prison ferme dans une affaire de viol, ne voit toujours pas le bout du tunnel. Son procès en appel, initialement prévu ce mercredi, a été renvoyé au 25 juin prochain. Par ailleurs, la demande de liberté provisoire déposée par ses avocats a été rejetée, prolongeant ainsi son incarcération.



Cette affaire continue de susciter une forte mobilisation. En mars dernier, des centaines de manifestants s’étaient rassemblés à Yeumbeul, en banlieue dakaroise, pour exiger la réouverture du dossier judiciaire. Les proches de Fallou Fall dénoncent un procès inéquitable et réclament un nouveau jugement, estimant que les preuves sont fragiles et que sa condamnation est injuste.



La prochaine audience, fixée en juin, sera déterminante pour le jeune homme et ses soutiens, qui espèrent une révision de la décision judiciaire.