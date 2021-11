Groupe La Poste : les syndicalistes engagent un combat pour une meilleure gestion de la société

Le Syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications (SNTPT) a rencontré le FRAPP afin d’engager un combat pour que la société nationale, qui est un patrimoine historique soit gérée autrement.

« Cette poste est aujourd’hui moribonde, elle est assaillie par beaucoup de difficultés notamment des difficultés financières qui sont la conséquence véritablement d’un manque d’accompagnement de l’Etat mais aussi d’un défaut d’une politique sectorielle adéquate et d’un manque de contrôle du fait d’une mauvaise gestion des directeurs généraux qui se sont succédé à la tête de cette importante société nationale », a dit Ibrahima Sarr, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications (SNTPT).



Selon lui, le principal problème de la poste est né du paiement des bourses de sécurité familiale. « La poste a engagé d’importante ressource pour payer les bourses de sécurité familiale pour 2016, 2017 et 2018 mais l’Etat n’a pas rétribué ces fonds. Il y avait un stock de 42 milliards de FCFA quand c’est exacerbé l’Etat a eu à faire des décaissements au profit de la poste 15 milliards de FCFA au premier trimestre de 2021 », a-t-il fait savoir.



Le syndicaliste dénonce l’accaparement des fonds destinés à la Poste, d’après lui, ces fonds sont captés et dilapidés par les directeurs généraux. «Les directeurs généraux qui se succèdent à la poste prennent ce joyaux national comme un outil personnel, un outil qui peut asseoir en eux une base politique, en s’adonnant à des recrutements abusifs qui sont aux antipodes au besoin de l’entreprise ».



A l’en croire, la Poste compte 4.500 employés, Ibrahima Sarr déplore les emplois fictifs au niveau de la Poste. Selon lui, beaucoup de « proches de ministres sont identifiés comme travailleurs de la Poste sans pour autant mettre les pieds dans l’entreprise ».



Le syndicaliste indique que chaque union régionale a déposé un mémorandum à la préfecture ou à la gouvernance. Le secrétaire général de SNPT a présenté un mémorandum qui synthétise tout leur travail.



Prenant la parole Guy Maruis Sagna alerte sur une probable privatisation de la Poste. Le leader de FRAPP compte accompagner le Syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications (SNTPT) dans leur lutte. Il interpelle le Chef de l’Etat pour qu’il reçoive dans les meilleurs délais les travailleurs de la Poste et du SNPT.



Toutefois, si les revendications ne sont pas prises en compte, le syndicat prévoit de descendre dans la rue avec le soutien des forces vives telles que les organisations de la société civile, les activistes et acteurs politiques, pour sauver les 4 500 emplois menacés.