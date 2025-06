L’Iran envisage de bloquer le détroit d’Hormuz après les attaques israéliennes

L’Iran envisage de fermer le détroit stratégique d’Hormuz en réponse aux attaques militaires israéliennes, a déclaré samedi un parlementaire iranien.



La chaîne d’État Press TV a cité l’élu iranien Esmaeil Kowsari, affirmant que Téhéran envisage cette mesure, qui pourrait avoir des conséquences majeures sur l’approvisionnement mondial en pétrole.

« L’Iran envisage de bloquer le détroit d’Hormuz dans le golfe Persique, par lequel transitent plus de 17 millions de barils de pétrole chaque jour », a-t-il déclaré.



Ces propos interviennent un jour après qu'Israël ait lancé une série de frappes sur le territoire iranien, ciblant les installations nucléaires et balistiques tôt vendredi, tuant des hauts responsables militaires et des scientifiques. Cette vague d’attaques s’est poursuivie, faisant au moins 78 morts et 320 blessés, selon les chiffres communiqués par le représentant iranien auprès de l’ONU.



En représailles, l’Iran a tiré des missiles balistiques sur plusieurs sites en Israël, causant au moins trois morts et plus de 170 blessés, selon les médias.





Avec Anadolou Agency