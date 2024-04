Guédiawaye classé dernier par le Pacasen: la société civile remet en question la gestion de Ahmed Aidara

Le classement de la ville de Guédiawaye (banlieue dakaroise) en dernier position dans le cadre du Pacasen (Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal), suscite des indignations. Après la population hier samedi, c’est au tour des membres de la société civile de Guédiawaye de remettre en question la gestion du maire Ahmed Aidara. A en croire ces derniers, le maire de Guédiawaye n'a entrepris « aucun chantier ni aucun programme durant tout ce temps qu’il dirige la ville ».Et pourtant, poursuivent ces acteurs de la société civile, « un budget a été voté ». Pour les plaignants, Ahmed Aidara gagnerait à maîtriser les recettes fiscales de la ville. Le budget ainsi que le code administratif ont été votés à temps pour le bon fonctionnement de la mairie, mais la société civile dit ignorer jusque-là, le projet du maire Ahmed Aidara pour la ville contrairement à l’ancienne équipe qui a fait beaucoup de réalisations.« On n’a pas l’impression que Guédiawaye est en chantier. On ne connaît pas le projet de la ville de Guédiawaye. Contrairement à l’ancien régime où on était au courant de beaucoup d’aspects : sur le plan culturel, de l’éducation, environnement, du cadre de vie. Ce qui n’est pas le cas de ce régime », a indiqué Pape Michel Mendy, coordonnateur du forum civil, section Guédiawaye, soulignant que le maire ne parvient même pas à collecter les ressources fiscales du stade Ndiareme. Une question légitime pour le forum civile, où vont ces recettes ?La ville de Guédiawaye a du mal à percevoir les recettes que génère le stade de Ndiareme parce que tout simplement il y a un directeur qui n’est pas sous l’autorité du maire et, sur qui le maire n’a pas d’emprise, a fustigé le forum civil.Avant de se questionner : Donc où vont les recettes qui sont générées par le stade de Ndiareme et par d’autres infrastructures?Les acteurs invitent le maire Ahmed Aidara à trouver un moyen pour percevoir les recettes fiscales de la ville et aussi à collaborer avec la population de Guédiawaye.