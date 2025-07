Yémen: le cargo attaqué lundi 7 juillet en mer Rouge «toujours encerclé» par des assaillants (agence maritime)

Un cargo attaqué en mer Rouge lundi 7 juillet au soir est « toujours encerclé », après avoir subi une panne d'électricité et d'importants dégâts, a indiqué mardi une agence de sécurité maritime. « Le navire a subi d'importants dégâts et a perdu toute capacité de propulsion. Il est toujours encerclé par de petites embarcations et fait l'objet d'une attaque permanente », a déclaré l'agence UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), qui dépend de la marine britannique, dans un communiqué, rapporte RFI.