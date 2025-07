Systèmes pluvieux en approche : l’Anacim annonce des pluies sur la Petite Côte, la Grande Côte et l’Est

L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) alerte sur un système à l’approche de Dakar et un autre près de la frontière Est du Sénégal.



Selon les prévisions, des pluies sont attendues ce lundi soir sur la Petite Côte (Fatick, Joal, Mbour) ainsi que sur la Grande Côte (Lompoul, Louga, Saint-Louis).



Plus tard la nuit, l’Anacim informe que les régions Est (Matam, Tamba et Kédougou) seront arrosées par le second système présent en Mauritanie et Mali.