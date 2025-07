Jury 1309 de Kédougou : des résultats jugés "assez faibles" au premier tour

Le président du jury 1309 du centre communal 1 de la commune Kédougou, Mamadou Lamine Diallo, a jugé « assez faibles » les résultats du premier tour du baccalauréat général pour les séries L’1 et L2.



« Nous avons 8 admis d’office et 5 admissibles sur les 24 candidats inscrits au premier tour. Et ce qui représente en terme de pourcentage pour les admis 33% et pour les admissibles 16% », a précisé M. Diallo à l’Agence presse sénégalaise (APS).



Pour la série L2, a-t-il expliqué, 42 candidats (17%) ont été déclarés admis au premier tour tandis que 86 (36%) passent au second tour sur 235 candidats.



La région de Kédougou a présenté cette année 1.292 candidats au baccalauréat général. Ils sont répartis dans huit centres dont cinq principaux et trois centres secondaires.