Guédiawaye : il tue son ami pour une histoire de 10000 Fcfa

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 02 février au quartier Angle mousse de Guédiawaye dans la zone de l'ASC diakhaye. Revenu de Touba, Cheikh Abdou ignoré qu'il avait rendez-vous avec la mort. Vers 21h le victime a rencontré son présumé meurtrier du nom de Laye pour réclamer ses 10.000 FCFA.



Une dispute s'en est suivie entre les deux (Laye et Cheikh Abdou). Et comme dans ses habitudes Laye marchait toujours armé décida de sortir son couteaux pour ôter la vie à son ami avec un coup au ventre.



Cheikh Abdou qui avancer en ayant du mal à garder son équilibre, s'est effondré à quelques mètre du lieu. Ainsi, des passants qui voyaient la scène l'ont secouru avant qu'il ne perd la vie mais c'était en vain.



En outre, les deux jeunes qui vivaient dans le même quartier avait des contentieux quelques jours avant le drame. Un incident du même genre c'était produit entre les deux jeunes hommes (Cheikh Abdou et Laye).



Et selon les habitants du quartier Angle mousse (Guédiawaye) Laye avait poignardé Cheikh Abdou (le jeune qui a été tué) au niveau du bras suite à une première querelle.



Raison pour laquelle les parents du victime (Cheikh Abdou) avaient décidé d'amener leur fils à Touba. Le présumé meurtrier du nom de Laye avait pour l'habitude de fréquenter cette localité et semer la terreur en complicité avec d'autres amis d'après certains riverains.



« Laye et ses amis se regroupent ici tous les jours vers les coups de 14h, pour fumer du chanvre indien et boire de l'alcool au bout de la journée dans un immeuble de la place » livre une vendeuse de tablier du Quartier.



Après s'être rendu compte qu'il venait de commettre un meurtre , Laye avait pris la fuite. Mais avec la détermination des enquêteurs de la police, ils ont cueilli la mère du présumé meurtrier. Et par conséquent Laye s'est rendu.



La police a ensuite procédé a son arrestation.

Aux dernières nouvelles, il se trouvait dans les locaux du Commissariat central de Guédiawaye pour les besoins d'une enquête.



Le corps sans vie de Cheikh Abdou a été évacué à l'hôpital pour une autopsie avant d'être inhumé.