Guédiawaye: plus de 300 personnes handicapées bénéficieront de logements sociaux gratuits

Une initiative majeure en faveur des personnes handicapées a été lancée hier-mardi à la mairie de Sam-Notaire, à Guédiawaye, dans la banlieue. Le Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées (Cf/Fsaph), en partenariat avec Omart City et la Compagnie Sahélienne d'Entreprise (CSE), a annoncé la mise à disposition de logements sociaux pour ses membres.



Khady Ba, présidente du Cf/Fsaph, a détaillé le déroulement du programme, soulignant que « les logements sociaux sont gratuits pour les personnes handicapées ». Une équipe dédiée était présente pour valider les enrôlements. 200 personnes handicapées ont été enregistrées, et au total, 300 personnes bénéficieront de ces logements gratuits.



« Le logement est un véritable casse-tête pour les personnes dites normales, à plus forte raison pour les personnes handicapées. L'accès aux logements sociaux est très difficile. C'est la raison pour laquelle nous avons saisi cette opportunité. Nous vous rappelons que l'acquisition est gratuite et que les membres du Cf/Fsaph vont débourser zéro Franc CFA », a expliqué Khady Ba.



Elle a ajouté que le projet répondait à un besoin urgent, soulignant que « beaucoup de personnes handicapées n'ont pas de revenus financiers pour pouvoir acquérir des terrains. Pour l'instant, quatre sites ont été retenus pour la réalisation de ces logements ».