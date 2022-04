Guédiawaye : un malade mental tue son "ami" en lui fracassant la tête avec une brique

Entre le malade mental connu sous le nom de Bécaye et son compagnon Seydou, c'est une longue amitié qui a fini dans la tragédie. Une fin tragique qui a surpris plus d'un au quartier Cheikh Wade, dans la banlieue de Guédiawaye.



Né en 1988, Bécaye passe dans la zone pour un malade mental notoire qui passe pourtant le clair de son temps en compagnie de son fidèle compagnon, Seydou. Inséparables, les deux compagnons vont en découdre à la suite d'une vive altercation survenue dans les ruelles dudit quartier, le mercredi 14 avril dernier. Après la bagarre, Bécaye s'est retiré à la terrasse de sa demeure familiale. Ayant une vue plongée sur son compagnon resté zen sur la voie publique. Piquée par on ne sait quelle mouche, renseigne le voisinage, qui raconte la scène dramatique à nos confrères de L'Observateur, informe que Bécaye s'est armé d'une imposante brique qu'il va tenir avec ses deux mains.



Suivant du regard son compagnon, il a attendu que Seydou qui passait en dessous, se place sur sa ligne de mire, pour balancer l'imposante brique qui s'est lourdement écrasée sur la tête de Seydou, qui a rien vu venir. Violement atteint, Seydou s'affale de tout son poids, avant de baigner dans une mare de sang. Inerte, il sera secouru et acheminé aux Urgences d'un établissement sanitaire, où il a succombé à ses blessures.



Ceci, avant même d'être pris en charge par les blouses blanches. Dans la foulée, Bécaye profite de la mêlée pour fondre dans la nature. Quelques instants après, il revient tranquillement sur ses pas et se terre chez lui. Il y sera retrouvé par les limiers du commissariat de police centrale de Guédiawaye, qui l'ont mis aux arrêts. Placé en garde à vue pour le crime de meurtre, Bécaye sera déféré au parquet le même jour, après avoir avoué sans ambages son crime.



Une fois au parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Bécaye va bénéficier d'un retour de parquet, avant d'être acheminé de nouveau, vendredi dernier, devant le Procureur.



Au quartier Cheikh Wade de Guédiawaye, les populations sont peinées de voir cette belle relation amicale finir de manière si tragique. A l'origine de la brouille qui a opposé Bécaye à son fidèle compagnon, il semble que tout est parti d'une pressante envie de griller de l'herbe qui tues que Bécaye aurait souhaité fumer sur la terrasse de la maison familiale. Seydou s'emporte, avant de se moquer de son compagnon. Ils en viennent aux mains. Au cours de la bagarre, Seydou prend le dessus. Ils sont séparés par les passants. Se sentant humilié, Bécaye entre dans une colère noire et jure de laver cet affront. C'est ainsi qu'il s'est engouffré chez lui et accède à la terrasse. Là, il s'arme d'une imposante brique. La suite, explicitée plus haut, se passe de commentaires.