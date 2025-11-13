Guédiawaye : une adolescente de 16 ans tombe du troisième étage dans des circonstances mystérieuses

Le corps ensanglanté d’une adolescente de 16 ans a été découvert, mardi soir aux alentours de 21 heures, sur la chaussée du quartier Notaire à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Selon les premiers témoignages, la jeune fille serait tombée du troisième étage de son immeuble familial.



Alertés par les habitants des deux voies du quartier, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place dans les plus brefs délais. Ils ont trouvé la victime inconsciente, grièvement blessée à la tête et en état de souffrance aiguë. Après lui avoir prodigué les premiers soins dans leur ambulance, ils l’ont évacuée en urgence vers le centre hospitalier de Fann pour une prise en charge médicale approfondie.



Les résidents de l’immeuble, sortis précipitamment en découvrant la scène, ont exprimé leur stupéfaction, affirmant ignorer les raisons de cette chute. Le mystère plane toujours sur les circonstances exactes de l’incident.



Révélé ce jeudi 13 novembre par le journal L’Observateur, ce drame a suscité de vives interrogations parmi la population locale. Les enquêteurs du commissariat de Guédiawaye devraient ouvrir une enquête pour déterminer la nature de cet événement : s’agit-il d’un accident involontaire, d’une tentative de suicide ou d’un acte criminel ?