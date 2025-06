Guerre Israël-Iran: les habitants de Bat Yam sous le choc après des frappes meurtrières

Il était 3h du matin, ce dimanche 15 juin, lorsqu’un missile balistique iranien a frappé de plein fouet une tour d’habitation, à Bat Yam, dans la banlieue sud de Tel-Aviv. Dix étages ont été en partie soufflés par la déflagration, avec des destructions dans un rayon de 300 mètres. Les secours déblayent les gravats à la recherche de survivants. Il y a des morts et des disparus. Les habitants du quartier, déboussolés, tout juste sortis des abris, assistent aux opérations de sauvetage.



Gera, n’a rien vu des bombardements, mais il a tout entendu. « Nous étions dans un abri. Et puis il y a eu les booms, les missiles… On est sortis ce matin [dimanche, NDLR] pour voir ce qu’il s’est passé et on a vu tous ces immeubles endommagés. On a appris que des enfants étaient morts, des gens sont morts. Je ne sais pas à quel point la menace nucléaire iranienne était concrète, mais si Israël les a attaqués, c’était sans doute nécessaire. »



Ori a foncé vers son appartement : « Les fenêtres ont explosé. Tous les murs sont fissurés. Et c’est encore pire au dernier étage. C’est terrible, mais c’est le prix à payer, on devait attaquer, on n’avait pas le choix », affirme Ori. Pas d’autre choix que d’attaquer l’Iran. Ori salue la décision de Benyamin Netanyahu : « L’Iran est un pays qui affirme vouloir détruire Israël. S’ils obtiennent l’arme atomique, ça sera un désastre. »



« On n’avait pas besoin de cette guerre en plus »

Dans la rue, les gens désertent le quartier ravagé. Leurs maisons sont inhabitables. Olek, lui, refuse de partir. « À 3h du matin, j’ai entendu : boom. Puis l’onde de choc est arrivée. Quand je me suis réveillé, il y avait du verre partout. Clairement, il n’y avait vraiment pas besoin d’attaquer l’Iran. On n’avait pas besoin de cette guerre en plus. La situation va empirer. » Et c’est la faute d’un seul homme, dénonce Olek : Benyamin Netanyahu. « C’est un fou. Il veut la guerre. Et il ne va pas s’arrêter là. On va avoir plus de blessés, plus de morts, plus de dégâts. Et tout ça parce qu’il s’accroche au pouvoir. »



En Israël, la position d’Olek est marginale. Mais, elle est lucide, selon lui : « Netanyahu entraîne tout le Moyen-Orient dans cette crise. L’Iran est un pays puissant avec des missiles balistiques destructeurs. L’immeuble en face a été pulvérisé en une fraction de seconde. »



Depuis plus de 30 ans, Benyamin Netanyahu affirme, sans apporter de preuves, que l’Iran est sur le point de se doter de l’arme atomique. À quelques rares exceptions comme Olek, la majorité des Israéliens en sont convaincus.