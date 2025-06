L'administration Trump révoque le statut de protection temporaire des migrants haïtiens

Indignation et désolation aussi chez Richardson croisé à Pétion-Ville. Selon lui, cette décision ne fait que confirmer l’attitude raciste de Donald Trump vis-à-vis des migrants, notamment les Haïtiens.

« Coup dur »

C’est une nouvelle qui passe mal chez certains Port-au-Princiens. Pour Anglade Colson, qui appelle à la bonne grâce de Donald Trump , cette mesure est comme un coup de poignard en plein cœur pour les migrants haïtiens.« C’est avec beaucoup de désolation et le cœur serré que nous avons appris la dernière décision de l’administration Trump. Nous gardons l’espoir qu'elle fera en sorte de revenir sur cette décision », affirme-t-il.« C’est un coup dur pour de nombreux Haïtiens qui cherchent à quitter le pays. Un pays extrêmement difficile où les gangs font la loi. Je pense que cette décision est aussi motivée par des considérations racistes, surtout quand on sait que Donald Trump n’a jamais eu une attitude bienveillante envers Haïti. D’ailleurs, rappelons qu’il avait déjà qualifié le pays de "trou merdeux" », rappelle-t-il.Ce sont plus de 500 000 migrants haïtiens qui courent le risque d’être expulsés suite à cette mesure. De leur côté, les autorités haïtiennes restent silencieuses. Il n'y a eu aucune réaction officielle depuis l’annonce de cette décision qui terrorise déjà tous ceux qui bénéficiaient du TPS.