Guerre au Proche-Orient: une frappe dans le nord du Liban fait au moins 18 morts

Ce qu'il faut retenir ► Dix-huit personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur un village du nord du Liban, la première dans cette région.



► Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné lundi matin les attaques « inacceptables » d’Israël contre la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).



► Le Hezbollah a également affirmé lundi avoir lancé des missiles sur une base militaire au sud de Haïfa. L'armée israélienne a déploré quatre soldats tués, tandis que le mouvement iranien menace d'autres attaques en cas de poursuite de l'offensive Liban.

► Dans la bande de Gaza, un bombardement israélien dans la cour de l’hôpital des Martyrs d’al-Aqsa à Deir al-Balah, où vivaient des déplacés, a tué au moins quatre personnes. Un autre bombardement a touché un centre de distribution d’aide humanitaire dans le camp de réfugiés de Jabalia, cette fois dans le nord de l'enclave palestinienne, tuant au moins dix personnes.



Les horaires sont en temps universel TU (Paris - 2h),



14h04 : Le Royaume-Uni sanctionne des chefs de l'armée iranienne après l'attaque d'Israël



Le Royaume-Uni a sanctionné lundi plusieurs dirigeants de l'armée iranienne, dont le commandant en chef des forces armées Abdolrahim Moussavi, après l'attaque de missiles lancée par l'Iran contre Israël le 1er octobre, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. « Avec nos alliés et partenaires, nous continuerons à prendre les mesures nécessaires contre les menaces inacceptables de l'Iran et à faire pression pour une désescalade dans la région », a déclaré le chef de la diplomatique britannique David Lammy cité dans le communiqué.



Outre le commandant en chef des forces armées, Londres a notamment sanctionné son adjoint, Mohammad-Hossein Dadras, le commandant en chef de l'Armée de l'air, Hamid Vahedi, ou encore le chef des renseignements du Corps des Gardiens de la révolution islamique Mohammad Kazemi. La société iranienne Farzanegan Propulsion Systems Design Bureau, qui conçoit et fabrique des « pièces pouvant être utilisées dans des missiles » et l'Agence spatiale iranienne, « qui développe des technologies qui ont des applications dans le développement de missiles ballistiques », sont également sanctionnées, indique le gouvernement britannique.



13h55 : Entrée en force de l'armée israélienne sur des positions de la Finul: « Ça montre la volonté des Israéliens d'avoir le champ libre dans toutes leurs zones d'opérations »



Dimanche, des chars israéliens ont forcé une position de la Finul au Sud-Liban, le camp de Ramiya, l'une des bases de la force intérimaire des Nations unies dans le pays. Les blindés y sont restés moins d'une heure avant de repartir, mais la Finul dénonce de nouvelles violations choquantes de la part de l'armée israélienne et demande des explications. Entretien avec le général Olivier Passot, chercheur associé à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (Irsem) à Lyon, officier de liaison de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) de 2018 à 2019 et spécialiste du Moyen-Orient.