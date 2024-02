Guerre au Soudan: «L’Union européenne a doublé le montant de l’aide humanitaire pour le Tchad»

Au Tchad, l’Union européenne annonce des nouveaux financements pour appuyer le gouvernement tchadien dans la gestion de la crise soudanaise qui a provoqué des milliers de réfugiés à l’Est du pays depuis mi-avril 2023.



L’annonce a été faite par le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, en visite de travail dans les camps de réfugiés à l’Est et Ouest du Tchad du 29 au 30 janvier dernier.



« Je suis venu au Tchad, parce que ce pays fait face à une crise humanitaire majeure, a-t-elle insisté au micro de notre correspondant à Ndjamena, Olivier Monodji. Au cours de ma visite, j’ai annoncé l’allocation initiale de plus de 45 millions d’euros d’aide humanitaire européenne au Tchad pour l’année 2024. Ce nouveau financement vient répondre à différents besoins humanitaires. Les besoins de toutes les personnes souffrant des crises alimentaires récurrentes qui frappent ce pays ».



« Cette nouvelle crise présente un fort risque de déstabilisation pour le Tchad »

Il détaille : « Cette nouvelle crise présente un fort risque de déstabilisation pour le Tchad, le défi est énorme. La situation appelle une mobilisation des financements humanitaires, mais la situation appelle aussi une mobilisation immédiate des acteurs de développement pour construire des réponses durables. L’Union européenne a doublé le montant initialement prévu de l’aide humanitaire pour le Tchad. »



Les combats au Soudan entre l'armée et les paramilitaires ont déplacé « près de 8 millions » de personnes, avait déploré le 31 janvier 2024, en visite en Éthiopie, le Haut-Commissaire des Nations unies aux réfugiés (HCR), Filippo Grandi, en appelant à les aider d'urgence. En raison du conflit, « huit millions de personnes ont été chassées de chez elles au Soudan, la majorité déplacées à l'intérieur, mais aussi de plus en plus à l'extérieur » du pays, avait détaille Filippo Grandi lors d'une conférence de presse à Addis-Abeba. « Plus d'un million et demi ont trouvé refuge dans les pays voisins : Égypte, Tchad, Centrafrique, Soudan du Sud et Éthiopie », avait-il poursuivi.