Guerre commerciale : les États-Unis suspendent pour un mois leurs tarifs douaniers avec le Mexique

Les États-Unis ont décidé de suspendre pour un mois leur taxe à 25% sur les importations mexicaines annoncée par Donald Trump, a indiqué ce lundi 3 février la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum après une conversation avec son homologue américain. Des discussions pour trouver un « accord » avec Mexico vont avoir lieu, précise Washington.



« Les tarifs douaniers sont suspendus pour un mois à partir de maintenant », a annoncé la présidente de gauche nationaliste Claudia Sheinbaum sur son compte X, lundi 3 février. Le président américain avait annoncé samedi des tarifs douaniers à 25% sur les importations de ses deux voisins, le Canada et le Mexique, partenaires des États-Unis au sein du traité de libre-échange d'Amérique du nord. Donald Trump les accuse de laxisme dans la lutte contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine vers les États-Unis.



« Le Mexique renforcera la frontière nord (avec les États-Unis) avec 10 000 éléments de la Garde nationale de manière immédiate, pour éviter le trafic de drogues du Mexique vers les États-Unis, en particulier le fentanyl », a ajouté Claudia Sheinbaum. De leur côté, « les États-Unis s'engagent à travailler pour éviter le trafic d'armes » vers le Mexique, a-t-elle ajouté. « Nous avons eu une bonne conversation avec le président Trump avec beaucoup de respect envers notre relation et la souveraineté », s'est félicitée la présidente de gauche nationaliste qui avait lancé un appel au dialogue samedi au président américain, tout en répondant avec fermeté à ses accusations.