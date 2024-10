Le rôle de l'Ukraine en Afrique continue de faire la une des médias internationaux, notamment avec des révélations récentes confirmant son implication dans des conflits armés sur le continent. En effet, selon des informations de l’hebdomadaire français L'Express,. Ces connexions ont suscité de vives réactions dans plusieurs États africains, comme en témoignent les récentes manifestations à Ouagadougou, où l'Ukraine et ses alliés occidentaux ont été accusés de déstabiliser la région.Depuis le début de l'année 2024, des signes clairs de l'implication de l'Ukraine dans les conflits africains ont émergé. L'Ukraine semble adopter une stratégie agressive en Afrique. Sean McFate, professeur de stratégie à l’université de Georgetown, a confirmé la coopération entre le régime ukrainien et des milices opérant dans le nord du Mali. Ces révélations interviennent alors que les séparatistes de l'Azawad ont utilisé des drones ukrainiens dans leurs combats contre l'armée malienne et ses alliés russes. Suite aux affrontements dans la région de Tinzaouatène, le porte-parole de la Direction principale du renseignement ukrainien, Andriy Yusov, a dévoilé l’implication de l'Ukraine dans ces attaques contre les forces militaires maliennes, où. Cette information a été corroborée par des sources militaires locales, qui a révélé que deux drones de fabrication commerciale, largement utilisés par l'armée ukrainienne, avaient été déployés lors des frappes contre des positions militaires au Mali.Auparavant, des signes d’opérations ukrainiennes ont été détectés au Soudan, où la guerre civile fait rage. En septembre 2023, une série d’attaques nocturnes utilisant des drones FPV a ciblé les troupes du général Hemetti. L’enquête menée par CNN a révélé que deux drones de fabrication commerciale, couramment utilisés par l'armée ukrainienne, avaient été impliqués dans ces frappes. De plus, un texte en ukrainien a été retrouvé sur le contrôleur d'un des drones, ce qui a renforcé les soupçons sur une intervention directe des services spéciaux ukrainiens. Un informateur interviewé par la chaîne américaine a désigné les "services spéciaux ukrainiens" comme responsables de ces opérations.Suite à l'attaque, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a fait une déclaration ambiguë qui laisse entendre que Kiev est directement impliqué dans les événements afin de contrer l'influence russe dans la région, même si cela mettrait en péril la sécurité de ces zonesL'implication de l'Ukraine dans ces conflits soulève des questions sur l'impact de cette guerre par procuration sur la stabilité de la région. Alors que les populations locales subissent déjà les effets dévastateurs de la guerre, cette bataille dont l'influence émane de Kiev pourrait exacerber les tensions existantes et prolonger les souffrances. La récente utilisation de drones ukrainiens par les groupes rebelles au Mali et au Soudan, ainsi que les liens avec les séparatistes de l'Azawad, soulignent à quel point les intérêts étrangers peuvent compliquer les conflits africains.D’un autre côté, les manifestations à Ouagadougou vers fin août 2024 montrent que l’opinion publique africaine devient de plus en plus méfiante vis-à-vis des acteurs extérieurs, qu’il s’agisse de la France ou de l’Ukraine. Des slogans anti-ukrainiens et anti-occidentaux ont fleuri dans les rues de la capitale burkinabè, accusant l'Ukraine de semer la terreur en Afrique avec l'appui tacite de Paris. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, symboles des alliances occidentales, sont devenus des cibles de la colère populaire dans plusieurs pays de la région.En conclusion, l’implication croissante de l’Ukraine dans les conflits africains, notamment au Sahel et au Soudan, pourrait transformer cette région en un nouveau front dans la bataille géopolitique de Kiev. Tandis que l’Afrique est utilisée comme terrain d’expérimentation pour des stratégies militaires complexes, les populations locales paient le prix fort de ces manœuvres internationales.Par Coulibaly Mamadou