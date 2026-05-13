Guerre des pipelines sur un titre foncier: Touba Oil réclame un milliard de FCFA à la Sar, le verdict connu le 09 juin

Un bras de fer judiciaire oppose actuellement la Société africaine de raffinage (Sar) à l'entreprise Touba Oil concernant un projet de terminal gazier à Dakar.



Selon le journal L’Observateur, Touba Oil réclame un milliard de FCFA de dommages et intérêts, accusant la Sar d'avoir bloqué l'installation de ses pipelines pour faire « obstruction d’une servitude de passage » tout en usant de « menaces et chantage ».



Le directeur de Touba Oil, soutient avoir obtenu les autorisations nécessaires et soupçonne la Sar de vouloir indûment « récupérer » les données de son projet.



De son côté, la Sar rejette fermement ces accusations et a déposé une contre-plainte pour « occupation illégale de terrain ».



Selon le conseiller juridique de la raffinerie, Touba Oil aurait ouvert une brèche dans leur mur de clôture pour implanter des infrastructures sur un site qui resterait la « propriété exclusive » de la Sar.



Face à ces versions contradictoires portant sur le titre foncier TF 2253/DP, le Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et rendra son verdict le 9 juin prochain.