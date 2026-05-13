Warang : l'adolescente de 13 ans disparue retrouvée morte, la gorge tranchée, dans un bâtiment

C’est un drame qui a eu lieu à Warang, un village côtier du Sénégal situé sur la Petite-Côte, à environ 88 km au sud de Dakar. Peu avant 14 heures, lundi 11 mai, une adolescente âgée de 13 ans, M. Diouf, a été envoyée à la boutique du quartier de la "Cité Khady". Mais, elle n’avait plus donné de nouvelles. Cette situation avait crée la frayeur et la stupéfaction des habitants.



Dans son édition de ce mardi, le quotidien L'Observateur révèle que la jeune fille, orpheline de père depuis à peine deux mois, a été retrouvée morte, la gorge tranchée, dans un bâtiment délabré, près d'un champ de manguiers. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait été violée.



Dans la foulée de la découverte du corps, les sapeurs-pompiers ont examiné le corps, avant de l'acheminer à la morgue de l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Alors qu'une autopsie est en cours, les gendarmes ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire tragique.