Présumés détournement de fonds à l’Anamo: Madao Malick Mbaye auditionné au fond ce mercredi, après 9 mois de détention

L'ancien Directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil (ANAMO) au Sénégal, Maodo Malick Mbaye, est en détention depuis juillet 2025 pour une affaire de détournement présumé de 600 millions de francs CFA. Après plus de neuf (09) mois de détention, il sera auditionné au fond du dossier ce mercredi 13 mai 2026, par le juge du 2ème cabinet d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF), selon L’Observateur.



Pour rappel, Maodo Malick Mbaye est un responsable politique de Benno Bokk Yaakar, la majorité qui avait porté Macky Sall au pouvoir entre 2012 et 2024. Il a été interpellé à la suite d’une plainte déposée par son successeur, qui s’est lui-même basé sur un rapport d’un cabinet privé. Par la suite, le mis en cause a été inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie, détournement de deniers publics portant sur 619 834 899 FCFA, faux et usage de faux en écritures administratives ou de commerce, ainsi que blanchiment de capitaux.



L’accusé et ses soutiens continuent de dénoncer une incarcération «injuste», surtout qu’une expertise médicale réalisée par le Dr Pape Samba E. Agne, pneumologue-allergologue, sur requête du juge, a conclu que l’état sanitaire de Maodo Malick Mbaye demeure incompatible avec le milieu carcéral, toujours selon le journal.