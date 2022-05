Guerre en Ukraine: Kiev affirme avoir coulé un nouveau navire russe en mer Noire Au 72e jour de l'invasion russe en Ukraine ce samedi 7 mai, Washington a annoncé vendredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine où l'offensive russe ne connaît pas de trêve. À Kiev, à Marioupol, une cinquantaine de civils ont toutefois pu être évacués.

► Images à l'appui, les forces ukrainiennes affirment avoir coulé un nouveau navire russe en mer Noire. Une information que Moscou n'a pas confirmé.



► Pour la première depuis le début de la guerre en Ukraine, le Conseil de sécurité de l’ONU a apporté vendredi à l'unanimité un « ferme soutien » au secrétaire général Antonio Guterres « dans la recherche d’une solution pacifique » à la guerre.



► La contre-offensive engagée par les forces ukrainiennes depuis plusieurs jours dans la région de Kharkiv progresse, estiment les analystes.



► Cinquante civils de plus ont pu quitter l’immense aciérie Azovstal, dernière poche de résistance des combattants ukrainiens à Marioupol, vendredi, grâce à un nouveau convoi humanitaire et les évacuations devaient se poursuivre ce samedi. Kiev a déclaré que « près de 500 civils » avaient été évacués de l'usine Azovstalces derniers jours.



► Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire de 150 millions de dollars à l’Ukraine, composée notamment de munitions d’artillerie et de radars, mais ont prévenu que les fonds alloués aux armes pour Kiev étaient désormais « pratiquement épuisés ».



Le ministère de la Défense ukrainien diffuse des images de l'attaque contre le navire russe « Serna »



Dans un tweet, le ministère de la Défense ukrainien a diffusé une vidéo de l'attaque menée par un de ses drones Bayraktar TB2 contre le navire russe de débarquement « Serna » près de l'île aux Serpents en mer Noire. « Cette année, la traditionnelle parade du 9 mai de la flotte russe en mer Noire aura lieu près de l'île aux Serpents - au fond de la mer », ironise le ministère de la Défense.



En Roumanie, Jill Biden apporte son soutien aux réfugiés ukrainiens



Accompagnée par Carmen Iohannis, l'épouse du président roumain, Jill Biden s'est notamment rendue à l'école « Uruguay », qui accueille une cinquantaine d'élèves ukrainiens. Elle s'est entretenue avec plusieurs enfants dessinant des drapeaux ukrainiens et roumains, selon des images retransmises par la télévision publique TVR. Elle a ensuite écouté les récits d'enseignantes et de mères évoquant leur calvaire sous les bombes en Ukraine, puis leurs efforts pour organiser des cours destinés aux enfants réfugiés à Bucarest.



Jill Biden quittera dans la soirée Bucarest pour la Slovaquie où, dimanche, jour de la fête des mères aux États-Unis, elle se rendra dans la ville de Kosice et le village de Vysne Nemecke, là aussi à la rencontre de réfugiés, de travailleurs humanitaires et de Slovaques apportant leur aide.



L'Ukraine rapporte des tirs de missiles dans plusieurs régions ce samedi



Le ministère de la Défense ukrainien a affirmé dans son rapport matinal ce samedi que « l'ennemi n'arrête pas son offensive ».



« À Marioupol, l'ennemi continue de bloquer des unités de la défense ukrainienne dans le quartier d'Azovstal », assure le ministère, qui souligne aussi la destruction de trois ponts routiers par les Russes « pour ralentir la contre-offensive » dans la région de Kharkiv.



Des frappes de missiles ont été signalées ces dernières 24 heures dans la région de Kharkiv, dans la ville de Mykolaïv (sud), dans la région de Donetsk, selon la même source. Vendredi soir, deux tirs de roquettes ont touché Odessa, le grand port ukrainien sur la Mer Noire, sans toutefois faire de victimes, a annoncé le Commandement sud des forces ukrainiennes.



Todd Boehly rachète le club de football de Chelsea pour une somme record



L'affaire devenait pressante pour Chelsea, propriété jusqu'ici de l'oligarque Roman Abramovitch, sanctionné après l'invasion russe de l'Ukraine. Le club de football londonien vient finalement de trouver de nouveaux acquéreurs. Todd Boehly, co-propriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, et ses partenaires ont formulé une offre colossale de 4, 25 milliards de livres. Soit près de 5 milliards d'euros.



Des parachutistes ayant participé à l'offensive en Ukraine ont défilé lors des répétitions de la parade du 9 mai à Moscou



La Russie effectue samedi d'ultimes répétitions avant le traditionnel défilé militaire du 9 mai à Moscou célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, qui sera l'occasion d'une démonstration de force en pleine campagne d'Ukraine à la peine.



À la répétition, des parachutistes ayant participé à l'offensive en Ukraine ont défilé sur des blindés, et devraient donc être présents lors de la parade lundi, a noté l'agence d'Etat TASS.



Alors que ce défilé est généralement suivi de près par les capitales occidentales, Vladimir Poutine aura une nouvelle occasion d'envoyer des avertissements, alors que Moscou a plusieurs fois brandi la menace nucléaire.



L'Ukraine affirme avoir détruit un nouveau bateau de guerre russe



Une vue aérienne montre le drone ukrainien Bayraktar visant le navire de la péniche de débarquement russe sur l'île aux serpents, sur cette image tirée d'une vidéo publiée par le service de presse des forces terrestres ukrainiennes, le 7 mai 2022. via REUTERS - UKRAINIAN GROUND FORCES

L'Ukraine a affirmé samedi avoir détruit un navire de débarquement russe près de la petite île aux Serpents en mer Noire, devenue symbole de la résistance ukrainienne à l'invasion russe lancée fin février. Un drone de combat Bayraktar TB2, développé en Turquie, « a touché un navire de débarquement du projet 11770 Serna ainsi que deux systèmes de missiles sol-air de type Tor », a indiqué sur Facebook la marine ukrainienne, sans préciser la date.



Moscou n'a pas confirmé l'information de son côté. Sur des vidéos publiées par l'armée ukrainienne, on peut voir notamment un navire mouillant près d'un quai touché par une explosion puis ravagé par des flammes et propageant un gros panache de fumée.



Long de 26 mètres, le Serna appartient à une classe de navire rapide de débarquement russe avec une capacité d'emport de 45 tonnes. Il est armé de mitrailleuses de calibre de 7,62 mm et de lance-missiles Igla et a été conçu pour le débarquement de véhicules de combat, ainsi que d'unités d'assaut.



À Kiev, la vie reprend son cours et le président Zelensky appelle à rester vigilant



Kiev, ville fantôme, désertée par ses habitants dès les premiers jours de la guerre, reprend vie, rapportent nos envoyés spéciaux sur place, Murielle Paradon et Sami Boukhelifa. Certains commerces ont rouvert dans la capitale ukrainienne et beaucoup de familles qui avaient quitté la ville pour échapper aux bombardements de ces derniers mois, commencent à rentrer chez elles. Des enfants jouent dans les parcs, des restaurants rouvrent et il y a même des bouchons à certains endroits.



Cette semaine, durant quatre jours d’affilée, les sirènes annonçant d’éventuelles frappes aériennes russes, n’ont pas résonné dans le ciel de la capitale ukrainienne. Mais attention, avertissait samedi matin le président ukrainien dans une courte vidéo : « Le danger ne vient pas uniquement du ciel. Ne vous aventurez surtout pas dans les forêts et dans les territoires repris récemment aux Russes. Certains terrains sont minés », prévient Volodymyr Zelensky. « S'il vous plaît, n'ignorez pas les alertes aériennes car la guerre n’est pas finie. En cas d’alerte de bombardements, trouvez refuge dans les abris », implore-t-il.



Ici, autorités et population ukrainiennes redoutent une nouvelle démonstration de force russe d’ici lundi. Comme chaque année, le 9 mai, Moscou et Kiev célèbrent leur victoire sur l’Allemagne nazie en 1945. Alors après avoir échoué récemment aux portes de Kiev face à des forces ukrainiennes plus motivées, la Russie pourrait vouloir marquer le coup en cette date historique et symbolique pour les deux pays.



Un musée détruit par une frappe dans la région de Kharkiv



Le gouverneur de la région de Kharkiv a fait état d'un tir de missile sur le Musée national Hryhoriy Skovoroda alors que les forces russes ont poursuivi leur bombardement intensif le long de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine.

Exode des Russes : « C’est un phénomène qui n’est pas tout à fait nouveau »



Selon une information divulguée par le journal britannique The Guardian, 3,8 millions de Russes ont déjà quitté le pays sur environ 140 millions d’habitants, soit plus de 2% de la population. Un chiffre qui reflète un phénomène, celui de l'émigration russe qui existe depuis années mais qui a pris une envergure plus importante avec la guerre en Ukraine, comme l'explique sur RFI la spécialiste de la Russie, Anne Le Huérou, maîtresse de conférences à l’université de Paris-Nanterre.



Des violations « vertigineuses » des droits humains en Ukraine, dit Dunja Mijatovic, commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme



« L'étendue et la gravité des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont eu lieu à la suite de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine sont vertigineuses », s'est émue Mme Mijatovic dans un communiqué, au terme d'une visite de quatre jours à Kiev et sa région. « Les noms de Boutcha, Borodianka, Irpin ou Andriivka en sont venus à symboliser les actes horribles qui ont été commis ici », a poursuivi la commissaire dont la visite n'avait pas été annoncée pour des raisons de sécurité.



Sous le coup de sanctions, Roman Abramovitch cède le club de foot de Chelsea



L'oligarque russe Roman Abramovich a décidé de mettre le club de Chelsea, dont il est propriétaire, en vente suite aux sanctions économiques qui frappent actuellement la Russie.



Sanctionné après l'invasion russe de l'Ukraine, Roman Abramovitch vient de trouver de nouveaux acquéreurs pour le club de football londonien. Todd Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers et ses partenaires ont même formulé une offre colossale : 4,25 milliards de livres (près de 5,2 milliards d'euros).



L'oligarque russe avait mis la main sur les Blues pour 170 millions d'euros en 2003. Mais il ne devrait pas voir la couleur de ce bénéfice. En mettant Chelsea en vente peu après l'invasion russe, Roman Abramovitch avait insisté sur le fait qu'il ne réclamerait pas le remboursement des prêts contractés par le club, qui s'élèvent tout de même à 2 milliards d'euros tout de même, rappelle Pauline Gleize du service économie. Il a également promis que tous les bénéfices iraient aux victimes de la guerre.



Le fruit de la vente sera déposé sur un compte bancaire britannique gelé. Le feu vert du gouvernement britannique sera ensuite nécessaire pour pouvoir transférer ces fonds.



« Le conflit en Ukraine fait payer un lourd tribut aux unités russes les plus performantes » , selon le renseignement britannique



Selon le rapport quotidien publié par le ministère de la Défense britannique, « le conflit en Ukraine fait payer un lourd tribut à certaines des unités les plus performantes et aux capacités les plus avancées de la Russie ». Il estime également qu'« il sera particulièrement difficile de remplacer les équipements modernes et avancés en raison des sanctions qui limitent l'accès de la Russie aux composants microélectroniques essentiels ».



De la fumée noirée au-dessus de l'île aux Serpents



Samedi, l'armée ukranienne a revendiqué sur Facebook avoir détruit un navire de débarquement militaire russe près de l'île des Serpents en Mer Noire, ce que Moscou n'a pas confirmé.



Confetti émergeant au-dessus des flots, l'île aux Serpents est un point stratégique en mer Noire, permettant à la fois de faire planer de lourdes menaces mais également particulièrement exposé, résume l'AFP.



