Le pape Léon XIV encourage l'Église de France à «poursuivre» son action face au «fléau» des violences sexuelles

Ce qu'il faut retenir

► Après sa visite entamée depuis vendredi 25 septembre à Paris, le pape a poursuivi son voyage en France en arrivant à Lourdes samedi soir. Ce dimanche, Léon XIV présidera la messe dominicale sur la prairie du sanctuaire de Lourdes avant une rencontre privée très attendue avec sept victimes de violences sexuelles dans l'Église dans l'après-midi. La journée se conclura par une procession aux flambeaux.



► Près de 800 000 personnes ont assisté à la messe du pape Léon XIV ce samedi 26 septembre, a annoncé le Vatican. Pendant son homélie, le pape s'est notamment adressé aux jeunes catholiques en clamant : « Vous êtes l'Église d'aujourd'hui. »



► Lors de la première journée du souverain pontife en France, le pape s'est entretenu avec le président de la République avant de délivrer un discours à l'Unesco où il a salué le rôle de l'institution et a de nouveau alerté sur les dangers de l'IA. Le pape a ensuite célébré les vêpres à la cathédrale Notre-Dame. La journée s'est terminée par une veillée de prière géante au Stade de France à Saint-Denis. L'événement a réuni 80 000 personnes de 17 à 35 ans dans une soirée entre pop-louange et échanges avec Léon XIV.



En parlant des conversions, Léon XIV a encouragé l'Église à « vivre cette conversion en premier lieu. Pour guérir des blessures profondes, des infidélités et des égarements douloureux commis en son sein, nous devons nous tenir humblement sous le regard purificateur du Seigneur. »



Le pape encourage l'Église de France à « poursuivre » son action face au « fléau » des violences sexuelles

Le pape Léon XIV a encouragé dimanche les évêques français à « poursuivre » leur action engagée face au « douloureux fléau » de la pédocriminalité dans l'Église, lors d'une rencontre à huis clos à Lourdes.



« Je vous remercie pour ce que vous avez fait » contre les violences sexuelles sur mineurs, avec « de courageuses dispositions pour y répondre », a-t-il affirmé, selon son discours transmis à la presse, estimant qu'« il convient de poursuivre dans la voie engagée en maintenant la plus grande vigilance. »



Le pape est très attendu sur ce sujet qui reste brûlant pour l'Église de France, cinq ans après le rapport qui avait estimé à 330 000 le nombre de victimes mineures en son sein depuis 1950.



Les organisateurs le répètent à Lourdes, le pape sera un pèlerin parmi les pèlerins. Une posture d'humilité quasiment obligatoire car le pape est attendu par les victimes de violences sexuelles. François Mabille dirige l'Observatoire géopolitique du religieux : « Quand on (ndlr : L'Église) a un passé qui, à bien des égards, est devenu un passif, il est difficile aujourd'hui à Léon XIV de dire "Je suis un expert en humanité" lorsqu'il vient en France. Donc la posture est une posture différente, beaucoup plus humble, il se présente effectivement comme pèlerin parmi les pèlerins. »





C'est d'ailleurs à Lourdes qu'il échangera avec des victimes de crimes sexuels commis au sein de l'Église. Pour François Mabille, ce passage par Lourdes est aussi la marque d'un pape attaché aux lieux symboliques du catholicisme en France : « C'est là encore peut-être une sorte de rectificatif par rapport au précédent pontificat. Il y a des lignes de continuité, mais je pense que chez Léon 14, il y a une attention à la symbolique qui est plus importante que chez François. »





Le pape François, qui n'a pas réalisé de visite officielle en France, ne s'est jamais rendu à Lourdes lors de son pontificat, à la différence de Benoît XVI et Jean-Paul II. Comme ses lointains prédécesseurs, Léon XIV profitera sans doute de son passage au sanctuaire pour adresser un message d'espérance aux malades qui viennent s'y recueillir.



Ce dimanche à 11h, le pape Léon XIV va présider la messe dominicale pendant plus d'une heure dans la prairie du sanctuaire de Lourdes où plus de 150 000 fidèles sont attendus.



Cet après-midi à Lourdes, le pape Léon XIV rencontrera sept victimes de violences sexuelles commises au sein de l'Église française. « Un rendez-vous raté », dit la présidente de l'INIRR, l'instance de réparation des victimes de violences sexuelles, qui aurait aimé qu'elles soient plus nombreuses à pouvoir dialoguer avec le Pape.



Parmi les sept retenues, l'une fait partie du collectif « Foi et Résilience » dont est membre Brigitte Navail, elle-même agressée par l'aumônier de son lycée lorsqu'elle était mineure. Si elle avait pu échanger avec Léon XIV, elle lui aurait demandé de revoir en profondeur certains enseignements de l'Église.



﻿La réaction des fidèles après la messe de Léon XIV sur la place de la Concorde

Après une messe géante place de la Concorde qui a rassemblé plus de 800 000 personnes sur les Champs-Élysées samedi après-midi, les fidèles ont été très sensibles au message délivré par le Saint-Père. Dans la foule des dizaines de milliers de jeunes, d'adolescents, qui pour la majorité voyaient le pape pour la première fois de leur vie. Reportage à la fin de la messe de Pierre Olivier.

