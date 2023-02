Guerre en Ukraine: Odessa dans la crainte de l'offensive russe annoncée

Des familles déjeunent tranquillement dans un restaurant. À Odessa, la guerre semble bien lointaine. Tout en sirotant un latte au caramel, Anastasia Kovalevska-Slavova, professeur de philologie, consulte sur son téléphone les dernières nouvelles du front. Son ami s’y bat en ce moment. Elle garde le moral.



« Confiance »

« J’ai tellement confiance en nos forces armées que je dors en pyjama, alors que les premiers mois, je dormais toute habillée et même chaussée. Alors que là, j’ai entièrement confiance », lance-t-elle.



Volodymyr Dugin, réserviste dans la défense territoriale, est plus inquiet. Il a récemment assisté aux funérailles de l’un de ses formateurs militaires, tué près de Kherson. « L’armée russe va probablement lancer une grande offensive. Bien sûr, nous croyons en la victoire, mais ce sera à quel prix ? On aimerait que le matériel promis arrive le plus rapidement possible, parce qu’en face, ils sont vraiment plus nombreux », explique-t-il.



L'armée recrute toujours

L’armée ukrainienne continue, elle aussi, à recruter, constate Peter Obukhov, député municipal. « Dans la ville, il y a des militaires qui remettent des convocations aux hommes et une partie de ces hommes n’ose plus sortir dans la rue. Ce processus de mobilisation s’est accentué, parce qu’il faut dire que la tactique russe, qui consiste à envoyer des milliers de personnes à la boucherie, nous oblige aussi à renforcer nos rangs », déplore-t-il. Pour faire face au manque de soldats, la Rada ukrainienne a prolongé la loi martiale de trois mois.