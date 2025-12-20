Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Premier League : Arsenal enchaîne contre Everton et reste leader, Leeds écrase Crystal Palace
Arsenal et Manchester City sont encore partis pour se livrer une lutte sans merci. Après la victoire de Manchester City face à West Ham dans l’après-midi (3-0), les Gunners ont répondu à leurs rivaux en prenant le meilleur sur Everton (1-0). Un succès acquis grâce à un but de Gyökeres sur penalty (27e), son premier depuis presque deux mois. Grâce à cette victoire, Arsenal reprend la tête du championnat.
 
Dans l’autre rencontre du soir, Leeds s’est imposé 4-1 face à Crystal Palace. Calvert-Lewin a surfé sur son excellente forme du moment (4 buts sur ses 4 derniers matchs face à Man City, Chelsea, Liverpool, Brentford), mais cette fois en frappant par deux fois (38e, 45+4e). Ampadu (60e) et Stach (90+11e) ont fini le travail, alors que Devenny avait réduit l’écart un peu plus tôt dans le temps additionnel (90+2e).
