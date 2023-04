Guerre en Ukraine : la Russie promet d'augmenter ses livraisons de munitions à ses troupes

Moscou qualifie de "zèle antirusse répugnant" le vote de l'Assemblée nationale française sur l'Holodomor

La Russie a qualifié de "zèle antirusse répugnant" le vote de l'Assemblée nationale française reconnaissant comme un génocide l'Holodomor, une famine provoquée au début des années 1930 en Ukraine par les autorités soviétiques, à l'origine de plusieurs millions de morts.



"Le zèle antirusse des députés français paraît d'autant plus répugnant que la France elle-même n'a pas encore fermé la page de ses crimes de la période coloniale", a asséné dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.



Une manifestation à Paris à la mémoire des victimes ukrainiennes de Boutcha

À l'appel de l'Union des Ukrainiens de France, un appel à manifester est lancé, samedi, à Paris, à 15 h 30, entre la place de la République et celle de la Bastille, en hommage aux victimes ukrainiennes du massacre de Boutcha, il y a un an.

Moscou prend la tête du Conseil de sécurité des Nations unies, une "honte" pour Kiev

L'Ukraine a qualifié de "honte" la perspective de voir la Russie présider pour un mois le Conseil de sécurité des Nations unies, en vertu de la règle de la présidence tournante.



"Ce n'est pas seulement une honte. C'est un nouveau coup symbolique porté au système de relations internationales fondé sur des règles", a écrit sur Twitter le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak.



Kiev commande en Pologne 100 blindés financés par l'UE et les États-Unis

L'Ukraine a commandé en Pologne 100 véhicules blindés multirôle Rosomak, fabriqués sous licence finlandaise, financés par l'Union européenne et par les États-Unis, a annoncé samedi le Premier ministre polonais.



"J'apporte la commande obtenue hier [vendredi] de la part du Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, pour 100 Rosomak qui seront fabriqués ici", a déclaré Mateusz Morawiecki sur le site de production de ces véhicules à Siemianowice Slaskie, dans le sud de la Pologne.



La commande sera financée avec des fonds européens octroyés à la Pologne et avec des fonds américains obtenus par l'Ukraine, a indiqué le chef du gouvernement polonais, sans préciser le montant du contrat.



La Russie promet d'augmenter ses livraisons de munitions à ses troupes en Ukraine

Le ministre russe de la défense, Sergueï Shoïgu, a promis d'augmenter les livraisons de munitions aux forces russes en Ukraine lors d'une visite au quartier général des troupes basées dans le pays.



Dans une vidéo publiée par le ministère sur Telegram, Sergueï Shoïgu préside ainsi une réunion avec des officiers supérieurs, dont le général Valery Gerasimov, le plus haut gradé de l'armée russe. "Des mesures ont été prises pour augmenter le volume des livraisons des munitions les plus demandées", y assure le ministre.

Deux volontaires français tués en dix jours

Deux Français combattants volontaires en Ukraine ont été tués récemment, selon le journal Le Monde. "Il s'agit de Kévin David, est tombé le 21 mars à Bakhmout. Le second, un certain 'T', est mort il y a une semaine", explique le quotidien.



La famille de Kévin David a lancé un appel aux dons pour le rapatriement de son corps et une sépulture. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, huit Français y ont été tués.



Les Russes et Biélorusses pourront jouer à Wimbledon en 2023

Wimbledon a craqué : sous la pression de l'ATP et de la WTA, les organisateurs du tournoi londonien ont annoncé vendredi accepter "sous conditions" la participation des Russes et Biélorusses en 2023, malgré la poursuite de la guerre en Ukraine, appliquant ainsi la politique des autres épreuves du Grand Chelem.



"Notre intention actuelle est d'accepter la participation des joueurs russes et biélorusses à condition qu'ils concourent comme des athlètes 'neutres' et qu'ils remplissent les conditions voulues", a écrit l'All England Lawn Tennis Club (AELTC) dans un communiqué.



Les organisateurs précisent qu'il "leur sera interdit d'exprimer leur soutien à l'invasion russe de l'Ukraine" et que les joueurs "recevant des aides financières" de la Russie ou de la Biélorussie pour participer au tournoi ne seront pas admis sur le gazon londonien.



Joe Biden réclame à Moscou la libération du journaliste arrêté

Joe Biden a demandé vendredi à Moscou de "laisser partir" un journaliste américain arrêté en Russie, dont l'employeur, le Wall Street Journal, réclame pour sa part l'expulsion de l'ambassadeur et des journalistes russes en poste aux États-Unis.



"Laissez-le partir", a lancé le président américain à l'intention du gouvernement russe, face à des journalistes qui sollicitaient, à la Maison Blanche, sa première réaction publique sur cette affaire.



Evan Gershkovich, reporter russophone âgé de 31 ans et reconnu pour sa rigueur, a été arrêté à Ekaterinbourg, dans l'Oural, pour des soupçons d'"espionnage".



22 h 18 : un an après le massacre de Boutcha, Zelensky promet au "Mal russe" un "nouveau Nuremberg"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est engagé à vaincre le "Mal russe" et promis un "nouveau Nuremberg" à l'occasion du premier anniversaire du retrait russe de Boutcha, ville martyre devenue un symbole criant "des atrocités" imputées aux troupes de Moscou en treize mois d'offensive meurtrière.



La Russie a "laissé faire, voire encouragé" les crimes de guerre, dénonce Emmanuel Macron

Le président français, Emmanuel Macron, a accusé la Russie d'avoir "laissé faire, voire encouragé" les crimes de guerre "avec pour objectif clair de soumettre la nation ukrainienne par la violence".



En Russie, une nouvelle doctrine de politique étrangère

Le président russe, Vladimir Poutine, a signé vendredi un décret validant une nouvelle doctrine de politique étrangère, désignant l'Occident comme une "menace existentielle" dont Moscou doit combattre la "domination". Dans un document de plus de quarante pages, la Russie se pose en rempart du monde russophone face aux Occidentaux, accusés de vouloir l'"affaiblir par tous les moyens".