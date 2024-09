Gueum Sa Bopp « Les Jambaars» : Bougane Guèye Dani somme le gouvernement à sortir Kaolack et Touba des eaux

D’emblée, Bougane Guèye Dani est revenu sur les précipitations qui ont émaillé les villes de Kaolack et de Touba. Ces deux cités, faut-il le rappeler, sont depuis hier sous les eaux après de fortes pluies. A Touba, ces fortes pluies ont provoqué la mort de deux personnes dans la cité religieuse et l’effondrement de 30 maisons. « Pour revenir sur les inondations qui frappent Touba, Kaolack et Kolda, le Sénégal et les Sénégalais, l’hivernage ne saurait être imputé à un parti politique mais la gestion et la prévention des inondations et catastrophes naturelles, incombent au Gouvernement », a fustigé le leader politique. Avant d’ajouter qu’à « défaut de convoquer la Cellule Nationale de Prévention et de lutte contre les inondations, le Gouvernement, sous la coordination du Ministre de l’intérieur, est tenu d’évaluer l’opportunité de déclencher le plan d’organisation des secours (PLAN ORSEC) en vertu du Décret 99-172 du 4 Mars 1999 ».



Poursuivant son réquisitoire contre le régime de Diomaye Faye, Bougane Guèye Dani a sommé le Premier ministre Ousmane Sonko à « apporter une réponse appropriée à la situation de catastrophe naturelle à Touba et Kaolack et toute autre région sinistrée du Sénégal pour fournir l’assistance adéquate aux milliers de sinistrés ». Par la même occasion, le futur candidat de Gueum sa Bopp à la députation a apostrophé le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Cheikh T Dieye sur des accusations et alertes de l’ancien DG Cheikh Dieng qui avait averti « sur les contrats et leurs implications pour la ville de Touba ».