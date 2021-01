Guinaw rails sud : un homme séquestre et viole sa copine de 19 ans

D.D, vendeur de poulets, a été arrêté et déféré au parquet pour séquestration et viol perpétrés contre M.D.t, 19 ans, qui n’est autre que sa copine. Le mis en cause âgé de 27 ans a été trahi par ses appels téléphoniques, suite aux réquisitions faites au niveau de la Sonatel par la police.



Selon les informations du journal L’AS de ce mardi, les deux tourtereaux entretenaient une relation amoureuse depuis 2017 lorsque la fille avait 15 ans. D.D profitait ainsi des absences de la mère de sa copine pour s’inviter chez cette dernière avant d’entretenir des relations sexuelles avec elle.



A chaque fois que l’occasion se présentait, les deux amoureux passaient à l’acte jusqu’au 30 décembre dernier. En effet, ce jour-là, D.D a appelé la jeune fille pour lui demander de venir à son poulailler situé à Thiaroye, récupérer des poulets en guise de cadeaux pour la fête.



Arrivée sur les lieux vers 18 heures, elle a eu la surprise de sa vie. Car dès son entrée, D.D a fermé la chambre à clé et l’a invitée à passer la nuit. Face au refus de la fille, D.D engage alors la bagarre. Après une rude altercation, il l’a violée. Et toute la nuit, rapporte le journal, il a passé son temps à la violenter et à la violer.



Libérée le lendemain, la fille est rentrée chez-elle et a tout raconté à sa mère. Cette dernière a porté plainte. Arrêté et interrogé, le mis en cause a nié les fait. Mais, il sera trahi par un coup de fil d’une dame qui cherchait à joindre M.D.T.



Il a été déféré au parquet au terme de sa garde à vue pour séquestration et viol.