Guinée-Bissau : le PM Na Biam testé positif au nouveau coronavirus

Le Premier ministre bissau-guinéen Nuno Gomes Na Biam a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé mardi soir le ministre de la Santé publique António Deuna.



"La contamination du Premier ministre est un cas de transmission communautaire", a-t-il précisé à la télévision, ajoutant que "certains membres du gouvernement ont subi des tests et attendent aussi les résultats".



M. Na Biam est le premier membre du gouvernement à être ainsi déclaré positif.



La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a reconnu la semaine dernière la victoire d'Umaro Sissoco Embalo au second tour de l'élection présidentielle du 29 décembre, tout en lui demandant de nommer un Premier ministre au plus tard le 22 mai afin de remplacer M. Na Biam, conformément aux dispositions de la Constitution et aux résultats des législatives du 10 mars 2019.



Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie, les autorités bissau-guinéennes ont maintenu les mesures de restriction qui ont été mises en place, dont la fermeture des frontières, des restaurants, des bars, des lieux des cultes et des écoles, ainsi que l'interdiction de rassemblement et de toute circulation de personnes.



Un couvre-feu a été instauré de 17h à 6h du matin, les personnes ayant le droit de quitter leur domicile seulement entre 7h et 12h pour aller faire leurs courses. L'état d'urgence est en vigueur jusqu'au 11 mai.



A ce jour, la Guinée-Bissau compte 75 cas confirmés de COVID-19, dont 18 guéris et un décès.



Avec Conakyinfos.com