Guinée Bissau: le Président sortant José Mario Vaz out, un deuxième tour entre Embalo et Perera

Il y aura bien un second de la Présidentielle en Guinée Bissau. Et elle mettra aux prises Umaro sissoco Embalo qui a obtenu 27,65% des voix au premier tour et Domingos Simces Perera qui a obtenu 40,13%.



Le Président sortant José Mario Vaz est définitivement éliminé de ce scrutin. Il n'a obtenu 12,41% des voix.