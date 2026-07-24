Guinée-Bissau: le principal opposant au Portugal pour des soins autorisés par la justice militaire

Le chef de file de l'opposition en Guinée-Bissau n'est plus en détention provisoire et se trouve depuis quelques heures au Portugal : Domingos Simoes Pereira est arrivé tôt ce 24 juillet à Lisbonne, pour y recevoir des soins médicaux. Le chef du PAIGC a quitté la prison et son pays pour des raisons « humanitaires et juridiques », selon l'ordonnance judiciaire qui a autorisé son déplacement à l'étranger.