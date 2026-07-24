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Richard-Toll : un sergent-chef des Eaux et Forêts arrêté pour pédophilie et viols répétitifs sur mineure



Richard-Toll : un sergent-chef des Eaux et Forêts arrêté pour pédophilie et viols répétitifs sur mineure
Le sergent-chef A.Diallo, en service à la Brigade des Eaux et Forêts de Richard-Toll (nord-ouest), a été arrêté par le commissariat de la localité puis déféré au parquet de Saint-Louis pour viols répétitifs, pédophilie et détournement de mineure. 

Selon L’Observateur, une plainte déposée par F.Ndiaye (50 ans), ménagère domiciliée à Khouma Santhie, est à l’origine de cette affaire. Elle accuse le sergent-chef d'avoir abusé à plusieurs reprises de sa fille âgée de 16 ans avec qui il serait dans une relation amoureuse. 

Entendue en présence de sa mère, A.Ndiaye a confirmé avoir eu, à cinq reprises, des rapports sexuels avec le sergent-chef A. Diallo dans l'appartement de ce dernier. Cependant, elle a ajouté n'avoir jamais été forcée par le sergent-chef qui était son petit-ami.

Convoqué puis soumis à un interrogatoire, le sergent-chef A.Diallo a reconnu être le «copain» de la fille. De cette relation, dit-il, il lui offrait des sommes d'argent, un téléphone portable et fréquentait également la maison de ses parents. Toutefois, il a nié avoir couché avec la présumé victime même s'il reconnaît des « moments d'intimité » entre eux.
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Dia Koussa

Vendredi 24 Juillet 2026 - 10:52


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